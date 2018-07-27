РИАМО - 27 июл. Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр) принимает заявления на регистрацию прав и кадастровый учет объектов недвижимости по экстерриториальному принципу в каждом регионе России, так, из других регионов в январе-июне 2018 года поступило свыше 52 тысяч заявлений на регистрацию недвижимости в Подмосковье, что на 22% больше, чем за весь 2017 год, говорится в сообщении пресс-службы управления Росреестра по Московской области.

«По итогам первого полугодия 2018 года в управление Росреестра по Московской области из регионов поступило 52291 заявление на учетно-регистрационные действия в отношении объектов недвижимости в Подмосковье – на 22% больше заявлений, чем за весь 2017 год, когда из регионов было направлено 42694 заявления в отношении объектов подмосковной недвижимости», – отмечается в сообщении.

По этому показателю Московская область опережает другие субъекты Российской Федерации.

Экстерриториальный принцип предоставляет заявителям возможность обращаться за услугой в любом регионе России, независимо от места нахождения объекта недвижимости. Это повышает удобство получения государственных услуг и сокращает затраты времени и денежных средств на выезд в регион по месту нахождения недвижимости для личного участия в регистрации прав.

Регистрация прав проводится на основании электронных документов, созданных органом регистрации по месту первоначального приема документов от заявителя в бумажном виде и подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью государственного регистратора прав этого органа.