РИАМО - 27 июл. В акционерном обществе «Воскресенские минеральные удобрения» состоялся день открытых дверей, в ходе которого прошла презентация экологического отчета – печатного издания с обзором природоохранной деятельности на предприятии, говорится в сообщении пресс-службы «ВМУ».

Участниками мероприятия стали первые лица города Воскресенска и Воскресенского района, представители экологических, молодежных и общественных организаций, образовательных учреждений, СМИ. Открыл встречу главный инженер «ВМУ» Иван Кисляк. Он поблагодарил гостей за проявленный интерес к деятельности АО «Воскресенские минеральные удобрения», а также отметил, что на заводе с особой ответственностью и заботой относятся к вопросам охраны окружающей среды.

«Инвестиции в обновление и модернизацию производства позволяют нам планомерно снижать влияние на экологию и одновременно добиваться новых производственных результатов», – сказал Кисляк.

В рамках презентации были представлены основные цифры и факты, отражающие роль предприятия в решении вопросов экологической безопасности. Так, в 2017 году на природоохранную деятельность АО «ВМУ» было направлено свыше 460 миллионов рублей. Эти средства были использованы, в том числе, на реализацию мероприятий по снижению негативного воздействия на окружающую среду, модернизацию оборудования, сбор и очистку сточных вод, защиту, реабилитацию и рекультивацию земель.

Каким образом специалисты «ВМУ» ведут работу по рекультивации, гости смогли увидеть, посетив полигон №2 «Лопатинский», более известный как Белая гора. Начальник технического отдела, кандидат технических наук Владимир Миронов подробно рассказал гостям об этом уникальном инженерном сооружении и направлениях использования фосфогипса – вторичного материального ресурса, образующегося при производстве фосфорной кислоты, а также о перспективах его переработки.

Экологические мероприятия на «ВМУ» включают в себя не только природоохранную деятельность, но также просвещение и общественную работу. Основной результат – создание нескольких социально важных проектов: «Мы возвращаем воду к жизни» – комплекс мероприятий по очистке промышленных сточных вод, «Воскресенск – город молодых» – новый формат научно-просветительской работы с молодежью и «Колбочкин» – анимационный фильм для самого младшего поколения воскресенцев.

Подводя итоги встречи, гости отметили серьезный подход предприятия в решении экологических вопросов, успех которых достигается как путем совершенствования и модернизации производственных процессов, так и за счет информирования населения, сотрудничества со специалистами профильных организаций и информационной открытости.