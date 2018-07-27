Редакция РИАМО продолжает следить за событиями в Интернете. На этой неделе пользователи соцсетей обсуждали бойкот некоторых музыкантов фестиваля «Нашествие», вирусный твит «Лежу реву» «не о том парне», ажиотаж вокруг «мяча Путина» и «колбасный хайп» от Дюжева-Космоса из «Бригады».

«Лежу реву»

Лежу реву от того, что хороший парень привёз мне огромный букет роз, банку мёда, лекарства, эклеры и печеньки из кондитерской и большой пакет фруктов (предварительно узнав есть ли у меня аллергии).

Но это не ТОТ парень( — принцесса копуста (@Mumi_Troll) 22 июля 2018 г.

Все началось с безобидного поста девушки в Twitter с ником «Принцесса копуста». Пост начинался словами «Лежу реву». Девушка пожаловалась на то, что во время болезни ее приехал проведать парень, привез лекарства и еду. Но это оказался «не тот парень», с кем она хотела бы иметь отношения. В комментариях к посту девушку то обвиняли в меркантильности, то просили дать парню шанс. Через пару дней твит перерос в флешмоб. Женская половина Твиттера вспоминала «не тех парней», а мужская - «не тех девушек». Не обошлось и без шуток от айтишников, которые решили интерпретировать мем по-своему.

— Прости, это не тот

*кидает ссылку на архив в 2,5 гига* https://t.co/NzeojOCuQJ — Фронтендер Козуля (@vkozulya) 26 июля 2018 г.

Лежу реву от того, что парень купил мне книгу Пелевина (предварительно узнав, нет ли у меня аллергии на постмодернизм), но это НЕ ТОТ Пелевин (( — Александр Пелевин (@comrade_wolgast) 24 июля 2018 г.

лежу реву от того, что хороший парень закончил с огурцами и вскопал ещё в правом углу и вдоль кустов смородины там. (предварительно узнав хорошая ли земля и на штык хорошо ли берется). Но это не ТОТ парень( — внезапная голова (@prwlsk) 24 июля 2018 г.

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Бойкот «Нашествия» 2018

Несколько рок-музыкантов на этой неделе заявили, что отказываются выступать на музыкальном фестивале «Нашествие» 2018, который пройдет с 3 по 5 августа в Тверской области, из-за «пропаганды милитаризма». Причиной бойкота называют сотрудничество фестиваля с Минобороны. На данный момент от участия уже отказалась певица Монеточка и группы «Пошлая Молли», «Элизиум», «Порнофильмы», «Дистемпер» и «Йорш». Лидеры групп заявили, что рок-музыка несовместима с пропагандой милитаризма. Многие пользователи твиттера посмеялись над музыкантами и тоже в шутку «отменили свои выступления» на «Нашествии».

Мы с Пошлой Молли в этот раз

Не едем на #нашествие

У нас нашлись ещё дела

Намного поответственней. — Ефремов Алексей (@EfremovRF) 25 июля 2018 г.

на Первом канале они выступать не отказались, а на Нашествии отказались, принципиальные все какие #нашествие #почемугречкаещенеотказалась — Дарья Кронштадкина (@kro_di) 25 июля 2018 г.

Официально заявляю, что я решил не посещать #Нашествие в 2018 году. Концепция фестиваля идёт в разрез с мировоззрением панка, которое не позволяет мне иметь лишние деньги, которые я мог бы потратить на поездку. — Александр Игоревич (@Allger92) 25 июля 2018 г.

Лежу реву от того что хорошая музыкальная группа отказалась от участия в нашествии, сказали что музыка не сочетается с войной, извинились перед фанатами и сделали это в своей официальной группе вконтакте (предварительно узнав будет ли на нашествии МинОбороны)

Но это не ТА группа( — анатолий ноготочки💅 (@A_Kapustin) 25 июля 2018 г.

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«Не тот мяч» Путина

На этой неделе в сети продолжали обсуждать «мяч Путина», который российский президент подарил Дональду Трампу во время встречи в Хельсинки. Вокруг подарка в США возник ажиотаж: СМИ заподозрили, что в нем может быть жучок российских спецслужб, а сенатор Линдси Грэмпризвал проверить «шпионский» мяч на наличие прослушивающих устройств и призвал не допускать его попадание в Белый дом. Однако в мяче обнаружился лишь специальный NFC-чип от компании Adidas, которая выступила производителем футбольной экипировки к ЧМ-2018 в России. Данный чип позволяет покупателю через смартфон получать информацию о футбольных событиях, а также рекламу. Российские пользователи стали шутить над тем, как американцы проверяют подарок, но это оказывается «не тот мяч».

Служба безопасности Трампа проверила подаренный Путиным мяч https://t.co/e6oqXLLoUF

Трамп сильно рисковал https://t.co/T9f56ZPDpN — Савченко Ольга (@gymnasium3) 21 июля 2018 г.

Также появились шутки по поводу того, что Трамп бросил мяч своей супруге Мелании, отметив, что его сын Бэррон будет рад такому подарку.

https://t.co/iYwnpYWq8Y Трамп бросил мячик Маланье...Она втихаря и влупила "жучка",за мужем шпионить... — Андрей Заречный (@UshankinShapkin) 26 июля 2018 г.

Путин хотел следить за Трампом с помощью мяча, но Трамп хочет следить за своим сыном и переподарил мяч сыну. — Михаил Молчанов (@Jokerwebmaster) 17 июля 2018 г.

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«Колбасный хайп» от Дюжева

Российский актер Дмитрий Дюжев, одна из самых известных ролей которого – Космос в телесериале «Бригада», снялся в рекламе бренда «Мясницкий ряд», который производит колбасные изделия. Ролик под названием «Колбасный хайп» набрал на YouTube почти миллион просмотров за пять дней. В клипе актер читает рэп, пародируя современных исполнителей. В треке также можно встретить отсылки к хиту Филиппа Киркорова «Цвет настроения синий», образу Григория Лепса и даже словечко-мем «Эщкере». «Цвет настроения вкусен. Мы с тобою колбасим и тусим. Мы с тобою не в Санкт-Петербурге – колбасой заменили бургер», - читает Дюжев. Многие в комментариях отмечали универсальность актера, однако такой хайп оценили не все.

DefenceChannel Космос, как же тебя жизнь помотала...

Андрей Радинский Дюжев топ и нагнет Black Star и других современных реперов.

Dmitry B Пробиваем дно при помощи батона колбасы (шучу, великолепная работа, в гармонии с современной культурой РФ).

Дима Горловский Космос...Зачем??Саня Белый думал что ты ему брат..А не колбасный хайп.

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