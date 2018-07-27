РИАМО – 27 июл. Разрешение на ввод в эксплуатацию выдали многоэтажному жилому комплексу с подземной автостоянкой в 75-м квартале района Хорошево-Мневники на северо-западе Москвы, в корпусах ЖК также расположены читальный и гимнастический залы, говорится в сообщении пресс-службы Мосгосстройнадзора.

Жилой комплекс расположен по адресу: проспект Маршала Жукова, дом №39А, корпус 1-2 (Хорошево-Мневники, СЗАО) и возведен на месте снесенных ветхих пятиэтажных зданий.

«ЖК представляет собой две жилых башни (19 и 21 этаж), объединенных подземной автостоянкой. В первом корпусе – 209 квартир, во втором – 154, от однокомнатных до 4-комнатных. На первых этажах находятся помещения под аренду. Здесь смогут открыться магазины и предприятия службы быта. Кроме того, в каждом из корпусов на первых двух этажах расположены переговорная, читальный зал, гимнастический зал с массажной и комнатой отдыха, комната матери и ребенка, комната тренинга, игровая комната, помещение для организации детского досуга и другие. Общая площадь двух корпусов – свыше 37 тысяч квадратных метров», – говорится в сообщении.

Подземная стоянка рассчитана на 246 машино-мест. В подземной части также имеются кладовые для хранения вещей. На прилегающей территории выполнено благоустройство, обустроены детские и спортивные площадки, проведено озеленение.

Объект возведен за счет средств инвестора.

«По поручению мэра Сергея Собянина Мосгосстройнадзор уделяет особое внимание качеству работ на жилых объектах. На строительстве ЖК в Хорошево-Мневниках прошло около 20 проверок с привлечением специалистов Центра экспертиз (ГБУ «ЦЭИИС»). Все нарушения участники строительства устраняли в сроки, установленные в предписаниях», – сказал председатель Мосгосстройнадзора Олег Антосенко.