РИАМО - 27 июл. На стадионе «Химик» в подмосковном Чехове после реконструкции появится футбольное поле с трибунами и освещением, легкоатлетический сектор с беговыми дорожками и две спортивные площадки, в обновленном спорткомплексе можно будет проводить тренировки в течение всего года, говорится в сообщении пресс-службы министерства физической культуры и спорта Московской области.

В Московской области с 2018 года успешно реализуется программа губернатора Андрея Воробьева по реконструкции центральных стадионов. На реконструкцию центрального городского стадиона «Химик» в Чехове из регионального и муниципального бюджетов направят около 100 миллионов рублей.

«На месте устаревшего стадиона, построенного в 1992 году, появится искусственное футбольное поле с комфортными трибунами, с современным освещением, модульными раздевалками для спортсменов и инвентарной, что позволит значительно увеличить время эксплуатации поля и проводить тренировки круглый год», - отмечается в сообщении.

Также жители города получат легкоатлетический сектор с пятью беговыми дорожками, две спортивные площадки – универсальную и с отдельной прыжковой зоной. Для удобства зрителей проектом предусмотрена легковозводимая трибуна на 1,2 тысячи мест.

«Стадион станет не только отличным местом для проведения тренировочного процесса и соревнований, но и центром притяжения горожан, на котором будут праздновать общегородские праздники», - сказал министр физической культуры и спорта Московской области Роман Терюшков.