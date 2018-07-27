РИАМО - 27 июл. Днем в Подмосковье ожидаются сильные ливни и грозы до самого вечера пятницы, жителей просят по возможности остаться дома и соблюдать правила безопасности, говорится в сообщении пресс-службы Главного управления МЧС России по Московской области.

«Согласно прогнозу погоды Федерального государственного бюджетного учреждения «Центральное управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды», в ближайшие 1-2 часа с сохранением до 22 часов 27 июля местами в Московской области ожидаются ливневой дождь, гроза», - говорится в сообщении.

Главное управление МЧС по Московской области рекомендует жителям Подмосковья по возможности не выходить из дома, держаться подальше от электропроводки во время грозы и избегать использования электроприборов.

Если непогода застигла вас на улице, не прячьтесь под одиноко стоящие деревья, найдите надежное укрытие и переждите грозу в нем. При отсутствии укрытия лягте на землю или сядьте в сухую яму или траншею.

Не купайтесь в водоемах, не бегайте во время грозы и не пользуйтесь велосипедом. Не стойте возле рекламных щитов и шатких конструкций. При управлении автомобилем во время начавшегося ливня следует закрыть окна, припарковаться у обочины и переждать непогоду.

МЧС также напоминает, что, если человека рядом с вами ударило молнией, необходимо сразу же раздеть его, обернуть голову и тело мокрым холодным покрывалом или куском ткани. Если человек не пришел в себя, нужно сделать искусственное дыхание и как можно скорее вызвать скорую помощь.

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