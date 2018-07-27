РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июл. Инспекторы ГИБДД подмосковных Люберец до 13 августа будут выявлять водителей, не пропускающих пешеходов на переходах, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

«До 13 августа на территории обслуживания ОГИБДД МУ МВД России «Люберецкое» проводится оперативно-профилактическое мероприятие «Пешеходный переход». Его основными целями являются профилактика и предупреждение ДТП с участием пешеходов, выявление и пресечение правонарушений пешеходами и водителями, не предоставляющими преимущество в движении пешеходам», – говорится в сообщении.

Госавтоинспекция Люберец просит пешеходов переходить проезжую часть только в зоне действия пешеходных переходов и на разрешающий сигнал светофора. Также инспекторы призывают не выходить на дорогу из-за припаркованных автомобилей и не переходить ее перед близко идущим транспортом.

При переходе дороги в вечернее время суток и во время тумана и осадков пешеходам необходимо иметь на одежде светоотражающие элементы. Инспекторы также просят использовать эти элементы в одежде детей.

Водителям необходимо быть особенно внимательными при приближении к пешеходным переходам, местам массового нахождения людей, детским учреждениям. Сотрудники Госавтоинспекции просят заблаговременно снижать скорость и пропускать людей на пешеходных переходах.