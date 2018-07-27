РИАМО - 27 июл. С 6 по 19 августа в рамках фестиваля «Времена и Эпохи» в столице пройдет познавательный городской квест «Тропа историй», который объединит в себе соревнование по городскому ориентированию, викторину и познавательную экскурсию, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла мероприятий «Московские сезоны».

Квест создавали при поддержке движения «Бегущий город» – самого массового квеста в мире, который проводят во многих российских городах, а также в Лондоне, Нью-Йорке и Риге. Ежегодно в играх «Бегущего города» участвуют более 30 тысяч человек. Квест «Тропа историй» будет состоять из двух частей: отборочного онлайн-этапа и финальной городской игры. Вместе они объединят в себе соревнование по городскому ориентированию, увлекательную викторину и познавательную экскурсию.

«Игроки заново откроют для себя город, узнают о нем массу интересных фактов, а победители получат замечательные призы. Участие в квесте – бесплатно для всех желающих. Для того чтобы присоединиться к игре необходимо зарегистрироваться на сайте (регистрация будет работать с 1 по 13 августа включительно). Приглашаются индивидуальные игроки и команды от двух до четырех человек», - говорится в сообщении.

Первый этап квеста пройдет с 6 по 17 августа - он будет состоять из 12 тематических игровых миссий. В каждой из них будет от двух до четырех заданий, причем как на общую эрудицию, выполняемых онлайн, так и интерактивных, для прохождения которых нужно посетить определенное место в Москве. На каждую миссию отведут одни сутки: с 12:00 дня публикации до 11:59 следующего дня. Количество мест в финале квеста ограничено, поэтому победителями отборочного этапа станут лишь 300 игроков и команд, которые успешно пройдут наибольшее количество заданий. Чем раньше вы зарегистрируетесь и присоединитесь к выполнению миссий, тем выше ваши шансы на победу.

Все победители первого тура «Тропы историй» получат памятные дипломы и возможность участвовать в финальной игре 19 августа. Игра пройдет в пределах Садового кольца с 12:00 до 20:00, а старт и финиш квеста разместятся на Бульварном кольце. Финалистам предстоит посетить ряд локаций – как с заранее известными адресами, так и с зашифрованными. Выполняя задания, участники заглянут в прошлое города и откроют для себя неожиданные факты о его истории и культуре.

Победителями станут те три команды, которые пройдут максимальное число точек квеста за минимальное время. На месте финиша им будут вручены специальные призы от организаторов фестиваля «Времена и Эпохи».

Фестиваль «Времена и Эпохи» проходит в столице уже в восьмой раз, и второй – в общегородском масштабе, в рамках цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны». В этом году исторический праздник охватит 30 площадок на 13 дней, с 10 по 22 августа. Реконструкторы из России и зарубежья воссоздадут различные исторические эпохи - от каменного века до 1980-х годов - и посоревнуются за девять грантов по 1 миллиону рублей на реализацию исторических проектов.

Гости фестиваля «Времена и Эпохи» смогут выбрать себе занятие из 104 видов ремесел>>