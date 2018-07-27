РИАМО - 27 июл. Часть улицы Ильинка перекроют для движения транспорта 2 августа в связи с проведением праздника «Ильин День на улице Ильинке», ограничения будут действовать до 16 часов, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Перекрытие в связи с проведением праздника «Ильин День на улице Ильинке». Участок: улица Ильинка от Биржевой площади до Красной площади», – отмечается в сообщении.

Полное перекрытие будет продолжаться с 06:00 до 16:00 2 августа.