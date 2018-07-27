РИАМО - 27 июл. Движение ограничили на Студенческой и Платовской улице на западе Москвы в связи с реконструкцией инженерных сетей, ограничения продлятся до декабря, говорится в сообщении пресс-службы департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры столицы.

«Ограничения движения в связи с реконструкцией инженерных сетей в Западном административном округе. Участок 1: Платовская улица. Участок 2: Студенческая улица. Период: с 27 июля по 1 декабря круглосуточно», - отмечается в сообщении.

Движение ограничат по одной полосе.