РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июл. Сотрудники МУ МВД России «Люберецкое» обратились к жителям городского округа с просьбой сообщать в полицию о нарушениях избирательного законодательства во время выборов губернатора Московской области 9 сентября, говорится в сообщении пресс-службы МУ МВД России «Люберецкое».

«Уважаемые граждане, любую информацию о нарушениях, связанных с подготовкой и проведением выборов, вы можете сообщать по следующим номерам телефонов: дежурная часть МУ МВД России «Люберецкое» – 8(495)554-93-94 или «112»; «Телефон доверия» ГУ МВД России по Московской области – 8(495)692-70-66; «Телефон доверия» МВД России – 8(495)667-74-47», – говорится в сообщении.

Мособлизбирком зарегистрировал шесть кандидатов на должность губернатора Московской области: Лилия Белова от регионального отделения политической партии «Альянс зеленых» в Московской области; Андрей Воробьев – от Московского областного регионального отделения Всероссийской политической партии «Единая Россия»; Кирилл Жигарев – от ЛДПР; Борис Надеждин – от регионального отделения в Московской области Всероссийской политической партии «Партия Роста»; Константин Черемисов – от КПРФ и Игорь Чистюхин – от регионального отделения политической партии «Справедливая Россия» в Московской области.

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