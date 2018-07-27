РИАМО - 27 июл. Новый участок для реалити-шоу «Дом-2» предложат в течение двух месяцев, сообщил РИАМО в пятницу представитель пресс-службы столичного департамента развития новых территорий.

«ООО «ЕТК-Инвест» получило извещение о возможности получения компенсации в денежной форме либо путем подбора и предоставления компенсационного земельного участка. Правообладатель выразил желание получить участок взамен изымаемого. Необходимые решения приняты, участок подобран и в течение двух месяцев будет предложен собственнику», - сказал собеседник агентства.

Он рассказал, что вопрос предстоящего изъятия земельного участка, который использовался для размещения съемочной площадки реалити-шоу «Дом-2», вызвал интерес СМИ.

Ранее в некоторых СМИ появилась информация о том, что запланирован снос съемочной площадки «Дома-2» под названием «Поляна», которая располагается около поселка Летова Роща в новой Москве, для строительства дороги из Саларьево в Марьино.

Как утверждают СМИ, фирма «ЕТК-Инвест» приобрела 2,9 гектара земли в новой Москве для съемок проекта «Дом-2».

Популярный телепроект «Дом-2» запустили в 2004 году.