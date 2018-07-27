РИАМО - 27 июл. Второго августа состоится интерактивный лекторий психоневрологического центра имени Зиновия Соловьева департамента здравоохранения Москвы «Путь к себе» на тему: «Депрессия и антидепрессанты», говорится в сообщении пресс-службы департамента.

«Специалисты расскажут, как диагностировать у себя депрессию, что такое послеродовая депрессия, в каких случаях стоит принимать антидепрессанты, а также проведут тренинг и обучат желающих техникам саморегуляции», – отмечается в сообщении.

В рамках лектория каждый желающий сможет анонимно побеседовать со специалистом, задать вопросы и получить необходимую консультацию.

Интерактивный лекторий «Путь к себе» – новый проект Научно-практического психоневрологического центра имени Соловьева, миссия которого заключается в том, чтобы показать важность диалога и арт-терапии в заботе о своем здоровье.