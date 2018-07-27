РИАМО - 27 июл. В Сергиево-Посадском районе неизвестный угнал от дома автомобиль марки Nissan X-Trail стоимостью 1,2 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«26 июля 2018 года в 05:48 в дежурную часть управления МВД обратилась женщина 1958 года рождения с заявлением о том, что 26 июля 2018 года в период времени с 01:00 до 05:30 от дома неизвестный похитил ее автомашину Nissan X-Trail», - сказал собеседник агентства.

Сумма ущерба оценивается в 1,2 миллиона рублей.

Следственным управлением УМВД по Сергиево-Посадскому району возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в особо крупном размере).