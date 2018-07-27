РИАМО - 27 июл. Москомстройинвест направил 242 предостережения застройщикам о том, что до 1 сентября 2018 года им необходимо открыть расчетный счет в уполномоченном банке для каждого строящегося объекта, говорится в сообщении пресс-службы надзорного органа.

Председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев напомнил, что указанная обязанность установлена поправками в федеральный закон о долевом строительстве (№ 214-ФЗ) которые вступили в силу с 1 июля 2018 года.

«Данное требование касается всех застройщиков вне зависимости от даты получения разрешения на строительство. Если у застройщика несколько разрешений на строительство, то он обязан открыть расчетные счета в отношении каждого из них. Реквизиты счета должны быть указаны в проектной декларации застройщика», – подчеркнул Тимофеев.

Он пояснил, что под уполномоченным банком понимается банк, созданный в соответствии с законодательством и включенный Банком России в перечень банков, соответствующих критериям, установленным правительством.

В случае невыполнения данного требования, комитет сообщит в управление Росреестра по Москве о том, что у застройщика отсутствует право привлекать денежные средства населения.

«Соответствующими уведомлениями мы еще раз напоминаем застройщикам об обязанности открытия расчетного счета и предостерегаем от нарушения обязательных требований законодательства», – резюмировал Тимофеев.