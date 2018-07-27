РИАМО - 27 июл. Неизвестный украл от дома в Мытищах автомобиль Mazda CX-5, ущерб владельца оценивается более чем в 1,6 миллиона рублей, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник Главного управления МВД РФ по Московской области.

«26 июля 2018 года в 07:26 в дежурную часть муниципального управления МВД обратился мужчина 1980 года рождения с заявлением о том, что с 22:30 25 июля 2018 года до 07:10 26 июля 2018 года в городском округе Мытищи на улице Борисовка от дома неизвестный похитил его автомашину Mazda СХ-5 2017 года выпуска», - сказал собеседник агентства.

Ущерб от угона оценивается более чем в 1,6 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по пункту «б» части 4 статьи 158 Уголовного кодекса Российской Федерации (Кража, совершенная в особо крупном размере).