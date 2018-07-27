РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июл. В ходе профилактической проверки в июле Госавтоинспекция подмосковных Люберец выявила шестерых водителей, которые перевозили детей без автокресел, говорится в сообщении службы пропаганды БДД отдела ГИБДД МУ МВД России «Люберецкое».

В июле сотрудниками ГИБДД Люберец было проведено четыре профилактических рейда «Детское кресло» в городах Люберцы и Котельники по массовой проверке наличия детских удерживающих устройств.

«Всего было проверено более 200 автомобилей, выявлено шесть водителей, осуществляющих перевозку своих детей без удерживающего устройства», – говорится в сообщении.

С начала текущего года в Люберцах в авариях пострадали четыре ребенка-пассажира, которые получили травмы различной степени тяжести. Штраф за нарушение перевозки детей составляет 3 тысячи рублей.

Перевозка детей в возрасте младше 7 лет в легковом и грузовом автомобилях должна проходить с использованием детских автокресел, соответствующих весу и росту ребенка. Дети от 7 до 11 лет перевозятся в детских автокреслах или с использованием ремней безопасности, а на переднем сиденье легкового автомобиля – только с использованием удерживающих устройств.