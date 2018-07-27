РИАМО - 27 июл. Мосгорнаследие выдало собственнику Казанского архиерейского подворья разрешение на проведение комплекса научно-исследовательских и изыскательных работ, таким образом, стартовал первый этап реставрации памятника, говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Казанское архиерейское подворье, расположенное по адресу: Ветошный переулок, 11, является объектом культурного наследия регионального значения.

«Исторический центр Москвы, район Китай-города – здесь нет каких-то случайных зданий, почти все - памятники со своей интересной судьбой. Так, Казанское подворье стало «казанским» в XVII веке, до этого тут был Троицкий мужской монастырь. Замечу, что уже с середины XVIII века подворье потеряло свое значение как резиденция архиерея и стало использоваться для жилья и торговли», - сказал глава департамента культурного наследия Москвы Алексей Емельянов.

Он добавил, что сейчас Казанское подворье нуждается в реставрации. Чтобы разработать грамотный проект работ, специалисты уже приступили к замерам и фиксации ключевых характеристик здания.

Научно-исследовательские и изыскательные работы необходимы для того, чтобы уже при проведении реставрации по сохранению объекта культурного наследия не возникло никаких накладок или неожиданностей. Весь комплекс работ проводится под контролем специалистов Мосгорнаследия.

Как напоминается в сообщении, на данной территории с начала образования города Москвы и до конца XVII века находился Троицкий мужской монастырь, который был приписан к Троице-Сергиевой Лавре. Здесь развивалось производство полиграфических красок и золотошвейное производство.

С XVII века подворье стало называться «Казанским подворьем». В XVIII веке в связи с переводом столицы в Петербург подворья утратили свое назначение и сделались московскими дворами архиереев и монастырей или сдавались внаем под гостиницы и торговлю, частично продавались.

В 1870-е годы Казанское архиерейское подворье арендовали почетный гражданин Андрей Постников и купец Галактион Хохлов. При них по проекту архитектора Андрея Стратилатова были выстроены трехэтажные каменные постройки с металлической галереей и ажурными ограждениями. Сохранились древние подвалы и коробовые своды.