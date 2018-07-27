РИАМО - 27 июл. В Подмосковье 26 зон отдыха получили необходимые заключения о соответствии водных объектов в целях купания санитарным нормам, также пять зон были признаны не соответствующими нормативным требованиям, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Московской области.

«На 23 июля 2018 года управлением Роспотребнадзора по Московской области, в соответствии со статьей 18 федерального закона от 30 марта 1999 года №52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения», выдано 26 санитарно-эпидемиологических заключений о соответствии водных объектов в целях купания, занятия спортом и отдыха санитарным нормам и правилам на водные объекты», — говорится в сообщении.

Купаться можно в реке Баньке в Красногорске, озере Белом в Шатуре (две зоны), Иваньковском водохранилище в Дубне, реке Волге в Дубне, Истринском водохранилище (две зоны), озере Сенеже в Солнечногорске, реке Сестре в Клину, реке Каменке в Клину, озере Голубом, карьер №1, в Луховицах, реке Оке в Луховицах и Коломенском округе (четыре зоны), реке Коломенке в Коломенском округе, водоеме «Западный» в Электростали; озере Большом в Фрязине, реке Москве, пляж «Рублево», в Одинцовском районе; реке Яузе (центр восстановительной терапии для воинов интернационалистов имени М.А. Лиходея) в Одинцовском районе; карьере ЛГОК в Раменском районе и в Клязьминском водохранилище (четыре зоны).

Пяти зонам отдыха выданы санитарно-эпидемиологические заключения о несоответствии нормативным требованиям из-за несоответствия качества воды водоема: МБУ «Благоустройство ЖКХ и дорожного хозяйства», река Осетр, Зарайск; МБУ «Благоустройство» - водоем «Южный», Богородский округ; МБУ «Благоустройство» - водоем «Южный», Богородский округ, озеро Островное и озеро Белое, Белоозерский, Воскресенский район.

Как напоминается в сообщении, купаться безопасно только в тех местах, которые официально установлены постановлением главы администрации и имеют санитарно-эпидемиологическое заключение о соответствии санитарно-эпидемиологическим требованиям водного объекта, используемого в целях купания.