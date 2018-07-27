РИАМО - 27 июл. Полицейские на западе Москвы задержали приезжего мужчину, подозреваемого в покушении на изнасилование трех женщин, у одной из них от похитил мобильный телефон, сообщается на сайте ГУ МВД России по столице.

В полицию поступили заявления от трех москвичек, в которых они указали, что неизвестный молодой человек в разное время ночью пытался их изнасиловать. У одной из заявительниц он похитил мобильный телефон.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции на Барвихинской улице задержали подозреваемого. Им оказался 23-летний молодой человек», - отмечается в сообщении.

Установлено, что, находясь в состоянии алкогольного опьянения, злоумышленник совершил три покушения на изнасилование ранее незнакомых ему девушек, у одной из которых также похитил мобильный телефон. Довести свой противоправный умысел задержанному не удалось, поскольку все потерпевшие оказали ему активное сопротивление

По данным фактам возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьей 30 УК РФ «Приготовление к преступлению и покушение на преступление», статьей 131 УК РФ «Изнасилование» и статьей 161 УК РФ «Грабеж».