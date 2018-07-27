РИАМО (ЩЕЛКОВО) – 27 июл. В поселке Фряново Щелковского района в пятницу стартовала фермерская ярмарка выходного дня, сообщил Щелковскому информагентству начальник районного управления потребительского рынка, сферы услуг и вопросов рекламы Тарас Эйсмонт.

По сведениям агентства, ярмарка организована администрацией Щелковского района в рамках реализации программы обеспечения населения свежими сезонными продуктами и оказания поддержки производителям.

«Ярмарка, которая открылась сегодня во Фрянове, будет работать до понедельника. Мы стараемся создать все условия для людей, работающих на земле и готовых реализовывать свою продукцию по доступным ценам. Не только проводим сезонные ярмарки, но и выделяем места для торговли тем, кто не может заплатить за них», – сказал Эйсмонт.

Он добавил, что на центральном рынке в Щелкове оборудован торговый ряд для местных жителей, торгующих продукцией с приусадебных участков. С них не будет взиматься плата за место.

По данным информагентства, в выходные дни на ярмарке во Фрянове запланирована развлекательная программа с выступлением скоморохов, конкурсами и призами для детей.