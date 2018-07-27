РИАМО - 27 июл. В столице вновь можно купаться в зоне отдыха «Тропарево», ранее эту зону закрывали из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по Москве.

«В связи с получением удовлетворительных результатов исследований воды по микробиологическим показателям в водоеме зона отдыха «Тропарево» открыта для купания», — говорится в сообщении.

Ранее в «Тропареве» и еще одной зоне отдыха «Левобережный» временно запретили купание из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям.

В настоящее время открыты для купания, кроме «Тропарева», еще семь зон отдыха: озеро «Черное» (Зеленоград), Большой городской пруд (Зеленоград), Школьное озеро (Зеленоград), Серебряный бор-2, Серебряный бор-3 (СЗАО); Мещерское (ЗАО), Белое озеро (ВАО).

Кроме того, в городе приняты в эксплуатацию и функционируют 42 зоны отдыха без купания.