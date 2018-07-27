РИАМО (СТУПИНО) – 27 июл. Сотрудники полиции Ступина проверили и задержали подозреваемого в краже велосипеда, им оказался ранее судимый местный житель, сообщил Ступинскому информагентству источник в пресс-службе ОМВД России по городскому округу.

По сведениям агентства, в дежурную часть ОМВД России по горокругу Ступино поступило сообщение от 21-летней местной жительницы. По ее словам, неизвестный мужчина, проживающий в одном из домов на улице Куйбышева в Ступине, похитил принадлежащий ей велосипед. Сумма ущерба составила более 5 тысяч рублей.

«В результате проведения оперативно-разыскных мероприятий сотрудниками уголовного розыска был установлен и задержан ранее судимый 40-летний местный житель. Следственным отделом возбуждено уголовное дело по статье «Кража» с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет», – сказал собеседник агентства.

По информации агентства, к задержанному применена мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.