РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 июл. Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов в пятницу поручил администрации Котельников провести уборку дорог в городском округе до 4 августа, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

«По итогам объезда города Котельники я увидел, что дороги грязные. Даю срок неделю (до 4 августа – ред.), чтобы помыть их», – сказал Пестов.

В пятницу Пестов совместно с временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Андреем Булгаковым, представителями Госжилинспекции, Госадмтехнадзора и других ведомств провел инспекционный объезд городского округа Котельники. После объезда Пестов провел совещание, на котором подвели итоги проверки.