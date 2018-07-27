РИАМО - 27 июл. Коттеджи по соседству со съемочной площадкой телепроекта «Дом-2» в новой Москве продаются по цене от 5,6 миллиона рублей до 346 миллионов рублей, сообщает РБК.

Ранее некоторые СМИ писали, что собственника земельного участка в новой Москве, на котором проходят съемки телепрограммы «Дом-2», заранее уведомили об изъятии земель для строительства дороги из Саларьева в Марьино.

Предполагается, что рядом с площадкой телепроекта появится остановка скоростного трамвая.

«Съемочная площадка «Дома-2» располагается вблизи коттеджного поселка «Летова Роща». Рядом также находятся коттеджные поселки «Антоновка», «Газовик», «Барская поляна» и деревня Зименки», - отмечается в материале.

Так, в поселке «Летова роща», расположенном в 9 километрах от столицы, по прайс-листу 2011 года сотка земли стоила 0,9-1 миллион рублей. На тот момент поселок уже имел всю необходимую инфраструктуру и был благоустроен.

В 2016 году «Летова роща» стала одним из 40 самых дорогих поселков в Москве и Подмосковье, расположенных у воды. Тогда домовладения здесь стоили 38-300 миллионов рублей. На данный момент в «Летовой роще» и окрестностях на продажу выставлено около 100 коттеджей.

«Самое недорогое предложение — дом в Зименках площадью 50 квадратных метров на участке 15,5 соток за 5,6 миллиона рублей. Самое дорогостоящее предложение — резиденция в коттеджном поселке «Летово-1» за 346 миллионов рублей. Площадь этого дома составляет 2,7 тысячи квадратных метров, участок — 38 соток», - отмечается в публикации.

В самом поселке «Летова роща», на границе с которым располагается съемочная площадка «Дома-2», покупателям предлагается около десятка домовладений со средним разбросом цен от 50 до 150 миллионов рублей.

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