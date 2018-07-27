РИАМО - 27 июл. В городском округе Орехово-Зуево мужчина напал на своего собутыльника с ножом в ходе ссоры, пострадавший госпитализирован, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«26 июля 2018 года в 01:15 в городском округе Орехово-Зуево на улице Севрюгина бригадой скорой помощи с проникающим ножевым ранением брюшной полости обнаружен и госпитализирован в Орехово-Зуевскую городскую больницу №1 мужчина 1988 года рождения», - сказал собеседник агентства.

По итогам проведения оперативно-разыскных мероприятий оперуполномоченным отделения уголовного розыска и участковым полиции установлен и доставлен в отделение полиции знакомый госпитализированного 1959 года рождения.

Было установлено, что преступление совершено в ссоре в ходе совместного распития алкоголя.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).