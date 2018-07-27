РИАМО - 27 июл. Сотрудники патрульно-постовой службы полиции ОМВД России по району Очаково-Матвеевское Москвы на Веерной улице задержали 30-летнего мужчину, подозреваемого в порче общественного имущества, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД РФ по столице.

Задержанный оказался жителем столицы, который повредил сцену, расположенную в парке на Веерной улице, нанеся по ней удары ногами.

«Для выяснения всех обстоятельств злоумышленник был доставлен в территориальный отдел полиции. Материальный ущерб составил свыше 160 тысяч рублей», - говорится в сообщении.

Отделением дознания ОМВД России по району Очаково-Матвеевское города Москвы возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 214 УК РФ «Вандализм». В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде.