РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 27 июл. Сотрудники полиции задержали водителя, который 24 июля сбил двух пешеходов на Инициативной улице в подмосковных Люберцах, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Сотрудники полиции МУ МВД России «Люберецкое» задержали водителя, который 24 июля на улице Инициативной совершил наезд на людей, переходивших дорогу по пешеходному переходу. Нарушителем оказался 29-летний уроженец Владимирской области», – говорится в сообщении.

Нарушитель наехал на мужчину и женщину, переходивших дорогу на разрешающий сигнал светофора, после чего скрылся. Пострадавшие пешеходы были доставлены в районную больницу с ушибами и травмами головы, сейчас их жизни ничего не угрожает. Позже недалеко от места происшествия был обнаружен участвующий в данном ДТП автомобиль.

В отношении правонарушителя составили протокол по статье «Невыполнение обязанностей в связи с дорожно-транспортным происшествием», а также возбудили дело об административном правонарушении по статье «Нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего».

В настоящее время материал по делу об административном правонарушении направили в Люберецкий городской суд для принятия решения. Максимальное наказание по статье – лишение права управления транспортными средствами на срок от одного года до полутора лет или административный арест на срок до 15 суток.