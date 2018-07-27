РИАМО - 27 июл. Круглосуточное дежурство на московских водоемах организовано силами 372 спасателей, обеспеченных парком специальной техники, сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной безопасности на водных объектах, первый заместитель руководителя департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города Москвы Владимир Сченснович.

«Ежесуточно заступают на дежурство 372 спасателя. В их распоряжении имеется 143 плавательных средства и 29 автомобилей. <…> Дежурство спасателей организовано в круглосуточном режиме», - сказал Сченснович.

Он также отметил, что в жаркие дни к проведению профилактических мероприятий привлекаются пожарно-спасательные расчеты.

«В этом году мы ввели практику подключения к обеспечению безопасности на воде пожарно-спасательных подразделений. Пожарные части действуют в районах, где есть водные объекты. Это необходимая мера в особо жаркий период, когда температура воздуха становится выше 25 градусов», - добавил Сченснович.

По его словам, в особо жаркий период на водные объекты направляются 39 расчетов общей численностью 200 человек. В период с 22 июня пожарные и спасатели совершили 144 выезда и провели 390 профилактических мероприятий.

Кроме того, в текущем году активное участие в обеспечении безопасности людей на воде принимают общественные организации Москвы. К этой деятельности привлечены Региональная общественная организация профилактики и спасения на водах (РООПСВОД), Московское отделение «Россоюзспаса», Всероссийское добровольное пожарное общество (ВДПО), Всероссийский студенческий корпус спасателей и другие организации.

Всего на территории зон отдыха, расположенных на водных объектах города Москвы, создано 35 ведомственных и 147 общественных спасательных постов общей численностью более 180 человек.