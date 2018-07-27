РИАМО - 27 июл. В ночь с 25 на 26 июля в Ногинске произошла драка между двумя мужчинами после совместного распития алкоголя, один из них доставлен в больницу, второй задержан, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы Главного управления МВД РФ по Московской области.

«26 июля 2018 года в 02:40 в городе Ногинск на улице Текстилей бригадой скорой помощи в Ногинскую центральную районную больницу доставлен и госпитализирован мужчина 1990 года рождения», - сказал собеседник агентства.

В ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий установлен и доставлен за совершенное преступление в муниципальное управление МВД мужчина 1999 года рождения.

Как установлено, преступление совершено в ходе совместного распития спиртных напитков.

Возбуждено уголовное дело по пункту «з» части 2 статьи 111 Уголовного кодекса Российской Федерации (Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью).