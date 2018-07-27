РИАМО – 27 июл. Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провел исследование, чтобы выявить представление россиян о планете Земля, оказалось, что 3% жителей страны считают Землю плоской, сообщает Газета.ru.

Согласно полученным результатам, большинство респондентов (93%) не сомневаются в том, Земля имеет форму шара.

«С этим утверждением согласны респонденты как с неполным средним образованием (92%), так и с высшим образованием (95%)», — говорится в результатах исследования.

При этом уточняется, что 3% опрошенных не верят ученым и считают, что они вводят их в заблуждение, утверждая, что Земля имеет форму шара.