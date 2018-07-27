РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. В подмосковном Подольске стерилизованная и вакцинированная собака укусила молодого человека, его подруга попросила власти горокруга уточнить, нужно ли в таком случае делать уколы от бешенства и заберут ли эту собаку в приют, сообщается на интернет-портале «Добродел».

Жительница Подольска оставила жалобу на портале «Добродел». Она рассказала, что бездомная собака с биркой на ухе укусила ее молодого человека в микрорайоне Климовск на территории СНТ №7. Она спросила, нужно ли в таком случае делать уколы от бешенства и можно ли вывезти оттуда эту собаку. Администрация СНТ №7 «Дубки» Подольска рассмотрела обращение от 16 июля 2018 года по вопросу отлова безнадзорных животных.

«В результате выезда по адресу: микрорайон Климовск, территория СНТ №7 «Дубки» установлено наличие двух безнадзорных животных. Все они имеют бирки, вакцинированы и стерилизованы. В связи с отсутствием ветеринарных и социальных показаний повторному отлову данные животные не подлежат», – сказал председатель комитета по ЖКХ и благоустройству администрации округа Илья Скоморохов.

Постановлением правительства Московской области предусмотрено, что органы местного самоуправления осуществляют (организовывают) отлов безнадзорных животных, оказание им ветеринарных услуг, в том числе, идентификацию (чипирование/биркование) и их содержание. По истечении предусмотренного данным постановлением срока содержания животное выпускается в естественную среду обитания.