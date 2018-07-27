РИАМО – 27 июл. Мать пятилетней девочки, убитой в подмосковном Серпухове, впала в кому в Таджикистане, куда семья уехала на похороны, сообщает «Московский комсомолец».

«Мама убитой девочки сейчас находится в тяжелом состоянии. Она впала в кому. У нее и так было не очень крепкое здоровье, она сильно переживала из-за еще одной больной дочери, которой врачи поставили диагноз ДЦП, а эта трагедия ее окончательно подкосила. Сейчас семья находится в Таджикистане. Они улетели на родину хоронить дочь», - сказал адвокат движения «Сдай педофила» Михаил Мушаилов.

Он добавил, что после похорон семья намерена вернуться в Россию.

По словам Мушаилова, подозреваемому в убийстве Александру Семину в трехдневный срок должны были назначить комплексную психолого-психиатрическую экспертизу. При этом сведений о том, что он состоял на учете в психоневрологическом диспансере, не имеется.

Ранее вблизи железной дороги в Серпухове в спортивной сумке нашли тело пятилетней девочки. По данному факту возбуждено уголовное дело. Подозреваемый в преступлении задержан, им оказался местный житель 1990 года рождения.

Накануне ряд руководителей МУ МВД России «Серпуховское» уволили из органов внутренних дел за ненадлежащий контроль за деятельностью своих подчиненных сотрудников, которые не отреагировали на сообщения жителей о подозрительном мужчине на детской площадке. Также по выходу из отпуска будет уволен начальник МУ МВД России «Серпуховское».

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