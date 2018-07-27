РИАМО - 27 июл. Жители Подмосковья и Москвы не смогут увидеть полное лунное затмение в пятницу из-за большого количества облаков, в регионе также установится душная погода, сообщил ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

«Затмение не увидим - много облаков (64% небосвода будет закрыто облаками нижнего яруса (до высоты 2 километра), 84% среднего яруса (2-6 километров), 94% верхнего яруса (6-10 километров))», — написал Тишковец в Instagram.

Он добавил, что в пятницу в столице будет душно, температура на 5-6 градусов превысит норму.

В этом году великое противостояние Марса совпадает с полным лунным затмением. В пятницу Марс вступит в великое противостояние с Солнцем и приблизится к Земле на минимальное расстояние. В период великих противостояний Марс становится ярче Юпитера и уступает в блеске только Солнцу, Луне и Венере, и выделяется на небе яркой оранжевой окраской. Следующее великое противостояние Марса произойдет 15 сентября 2035 года.

Продолжительность лунного затмения составит 3 часа 56 минут (с 21:24 до 01:20). Оно будет хорошо видно практически на всей территории России. Во время полной фазы Луна полностью войдет в тень Земли и приобретет багрово-красный оттенок.