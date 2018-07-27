РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 июл. Школу в микрорайоне Южный подмосковных Котельников планируют построить до конца 2019 года, сообщил временно исполняющий обязанности главы муниципалитета Андрей Булгаков.

«Для того, чтобы выполнить поручение губернатора Московской области по ликвидации второй смены в школах округа, надо строить образовательные учреждения. Школу в микрорайоне Южный, которую очень ждут жители, планируем достроить в течении полутора лет, до конца 2019 года», – сказал Булгаков.

По его словам, школа будет на 1,1 либо 1,2 тысячи мест.

«Ее должны были открыть в 2018 году, но к строительству даже не приступили. Сейчас на месте школы вырыт котлован под будущее здание», – отметил Булгаков.

В пятницу заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов совместно с временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Андреем Булгаковым, представителями Госжилинспекции, Госадмтехнадзора и других ведомств провел инспекционный объезд Котельников. После объезда Пестов провел совещание, на котором подвели итоги проверки.