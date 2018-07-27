РИАМО - 27 июл. Представитель ГУ МВД России по Московской области, начальник оперчасти проведет 3 августа прием жителей городских округов Орехово-Зуево и Ликино-Дулево по вопросам экономической безопасности, сообщила Орехово-Зуевскому информагентству специалист по связям с общественностью группы по связям со СМИ МУ МВД России «Орехово-Зуевское» Мария Куринская.

«Начальник оперативно-разыскной части по линии экономической безопасности ГУ МВД России по Московской области подполковник полиции Алексей Горин будет проводить прием жителей Орехово-Зуева и Ликино-Дулева 3 августа с 16:00 до 18:00. Встреча пройдет в лекционном зале МУ МВД России «Орехово-Зуевское» по адресу: улица Гагарина, дом №16», – сказала Куринская.

По ее словам, предварительная запись на прием (с указанием Ф.И.О., адреса проживания и краткого содержания обращения) осуществляется до 3 августа по телефону: 8(496)412-56-22.