РИАМО - 27 июл. Пресс-секретарь певца Иосифа Кобзона Варвара Виноградова рассказала, что 80-летний артист находится на плановом лечении, сообщается на сайте телеканала «360° Подмосковье».

Ранее в СМИ появилась информация, что народный артист СССР, депутат Госдумы Иосиф Кобзон находится в стабильно тяжелом состоянии.

«Он на плановом лечении, нет никакой реанимации, никакой критичности нет. Ничего нового, не волнуйтесь», - сказала Виноградова.

В 2004 году у Кобзона выявили онкологическое заболевание, после чего он перенес две операции.