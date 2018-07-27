РИАМО - 27 июл. На заседании экспертно-дискуссионного клуба «Экспертный взгляд» участники предложили ряд идей для общественного обсуждения в рамках изменений пенсионного законодательства в России, сообщает ТАСС.

По мнению политолога Глеба Кузнецова, пенсионные изменения необходимо обсуждать с гражданами в контексте жизненных стратегий, новых социальных ролей и других неэкономических категорий.

«Когда к населению приходит коллективный чиновник и с помощью рациональных аргументов, абсолютно холодных говорит о том, что человек - это совокупность цифр, строчек в бюджете, никакое не живое существо, наделенное свободной волей, люди реагируют на это плохо», - отметил эксперт.

Кузнецов добавил, что изменения в пенсионной системе - это вопрос доверия в обществе. Также он предложил ввести учет трудового стажа при определении момента выхода на пенсию.

Данную идею поддержала руководитель департамента стратегических исследований и прогнозирования

Экспертного института социальных исследований Екатерина Соколова.

«Пенсионные изменения необходимо увязывать с более широким спектром социального обеспечения, продвижением пожизненного образования, пропагандой здорового образа жизни и другим мерами», - добавила она.

Кроме того, на заседании было озвучено предложение предусмотреть различные варианты льготного выхода на пенсию. Например, ввести льготный возраст выхода на пенсию для матерей не только пятерых, но и четырех или трех детей. Также был предложен вариант «постепенного выхода на пенсию», который подразумевает постепенное сокращение рабочего дня и перевод работников в возрасте с позиции исполнителей в наставники.

Заместитель председателя Центрального совета «Российской партии пенсионеров за социальную справедливость» Владимир Ворожцов, в свою очередь, предложил создать некий социальный кодекс для объединениях всех форм соцобеспечения, начиная с поддержки материнства и заканчивая пенсиями. Работа над этим документом могла бы объединить людей, отметил Ворожцов.

Законопроект об изменении пенсионной системы, в частности, предусматривает постепенное повышение возраста выхода на пенсию до 65 лет для мужчин (к 2028 году) и до 63 лет для женщин (к 2034 году). В настоящее время пенсионный возраст для мужчин и женщин составляет 60 и 55 лет соответственно.

В результате пенсионного маневра, по словам министра труда и соцзащиты РФ Максима Топилина, пенсии будут проиндексированы темпами более чем в два раза выше инфляции.

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