РИАМО - 27 июл. Медицинский вертолет эвакуировал трехлетнего ребенка, упавшего с высоты второго этажа, в полете мальчика сопровождала авиамедицинская бригада, сообщил РИАМО в пятницу сотрудник пресс-службы столичного департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности.

«Санитарный вертолет Московского авиационного центра вылетел на Волоколамский проезд к дому 1, где ребенок упал со второго этажа. Экипаж санитарного вертолета эвакуировал пострадавшего мальчика трех лет в специализированное лечебное учреждение Москвы», - сказал собеседник агентства.

Он добавил, что в полете пострадавшего сопровождала авиамедицинская бригада.