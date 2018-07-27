РИАМО (КРАСНОГОРСК) - 27 июл. Субботник по уборке 1,5 гектаров леса провели в пятницу в подмосковном Красногорске, сообщил главный инспектор Звенигородского межрегионального теротдела комитета лесного хозяйства Московской области Павел Шапкин.

«Местом проведения очередного субботника сегодня (27 июля – ред.) выбрали 4-й и 6-й выделы 8-го квартала Опалиховского участкового лесничества общей площадью порядка 1,5 гектаров. Этот участок леса популярен как место отдыха у жителей близлежащих домов. К сожалению, они часто после пикников оставляют в лесу мусор», – сказал Шапкин.

Он пояснил, что субботник прошел по инициативе комитета лесного хозяйства, правительства региона и администрации муниципалитета.

«Для того, чтобы минимизировать мусор в лесу, возле мест отдыха горожан устанавливают контейнеры для мусора. Два таких контейнера сегодня установили на территории Красногорского участкового лесничества возле плотины», – подчеркнул Шапкин.