РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 27 июл. Подрядчик исправит выявленные в ходе инспекции недочеты внутренней отделки физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в микрорайоне Силикат подмосковных Котельников, сообщил заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов.

«Во время инспекции ФОКа в микрорайоне Силикат выявили недочеты, в том числе и отделки. Подрядчик их устранит», – сказал Пестов.

В пятницу Пестов совместно с временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Андреем Булгаковым, представителями Госжилинспекции, Госадмтехнадзора и других ведомств провел инспекционный объезд Котельников. После объезда Пестов провел совещание, на котором подвели итоги проверки.