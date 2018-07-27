РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 27 июл. В подмосковном Подольске разработали новую концепцию парка «Дубрава» в микрорайоне Климовск, в нем появится композиция с ручьем и фонтан, говорится в сообщении комитета по строительству и архитектуре администрации городского круга.

Председатель комитета по строительству и архитектуре Сергей Цаплинский 26 июля провел совещание, на котором обсудили концепции реконструкции и благоустройства парков на территории городского округа Подольск. В нем приняли участие руководители архитектурных организаций, а также представители комитета по культуре и туризму.

«В парке «Дубрава» планируют разместить детское кафе, административное здание, общественный туалет, зону аттракционов, игровую площадку в виде корабля. Изюминкой проекта станет обустроенная вдоль центральной аллеи композиция с извилистым ручьем, декоративными камнями и кустарниками, цветниками и мостиком. Кроме того, в парке планируется установить фонтан», – говорится в сообщении.

Концепцию реконструкции парка «Дубрава» с учетом внесенных ранее замечаний разрабатывает ООО «Бор». В дизайнерских решениях архитекторам необходимо учесть краеведческий колорит, наличие в парке интерактивной скульптуры-памятника художнику Василию Поленову, а также использовать градообразующую тематику. Объекты, планируемые к размещению, должны быть компактными, функциональными и востребованными.

В настоящий момент ООО «Архитектурное бюро «Бинолим»» разрабатывает концепцию благоустройства парка имени Виктора Талалихина, ООО «Бор» – детского городского парка в микрорайоне Климовск. После более детальной проработки концепции парков будут представлены на общественные обсуждения.