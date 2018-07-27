РИАМО - 27 июл. Восемнадцать человек утонули в водоемах Москвы в летний период 2018 года, что меньше числа утонувших за тот же период прошлого года на 11%, сообщил в ходе пресс-конференции, посвященной безопасности на водных объектах, исполняющий обязанности начальника государственного казенного учреждения Москвы «Московская городская поисково-спасательная служба на водных объектах» (МГПСС) Сергей Ежов.

«В июне и июле текущего года в водоемах Москвы утонули 18 человек. В прошлом году за это же время утонули на 11% больше людей. При этом в зонах ответственности поисково-спасательных станций утонули пять человек», - сказал Ежов.

Он также отметил, что с 1 июня на московских водоемах силами поисково-спасательной службы были спасены 80 человек.

«С начала купольного сезона на водных объектах Москвы в зонах ответственности МГПСС были спасены 79 человек. Это вчерашняя статистика, а уже сегодня утром поисково-спасательная станция «Кунцево» спасла еще одного человека, у которого начались судороги, когда он пытался переплыть Москву-реку в районе Филевской поймы. Спасатели оперативно среагировали, вытащили тонущего из воды и оказали ему первую помощь», - добавил Ежов.

По его словам, всего с начала 2018 года на водоемах Москвы были спасены 102 человека. В 80% случаях тонущими были люди, находящиеся в состоянии алкогольного опьянения.