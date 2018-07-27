РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 27 июл. Приговор бывшему полицейскому Андрею Виноградову, который летом 2017 года сбил пожилую женщину в Подольске, будет обжалован в областном суде, он считает, что ему вынесли слишком строгое наказание, сообщил «РИАМО в Подольске» адвокат обвиняемого Леонид Межериков.

В Подольском городском суде с 28 мая по 26 июля проходило слушание дела бывшего следователя полиции, который в июле 2017 года сбил 79-летнюю Валентину Сафоненко на своем внедорожнике Porsche. Он скрылся с места аварии и не помог пострадавшей. Позже выяснилось, что в момент ДТП водитель был пьян и не заметил пенсионерку. Подольский городской суд назначил обвиняемому 2,5 года колонии и взыскал в пользу потерпевшей миллион рублей.

«Мой подзащитный считает приговор слишком строгим. Будем обжаловать решение суда в отношении Виноградова. Планирую подать апелляционную жалобу в течение десяти суток после вынесения приговора. Я просил в суде для него, конечно, условное наказание, и буду на нем настаивать, а там уже как решит областной суд. Надеюсь, что суд рассмотрит это дело в течение 1,5 – 2 месяцев. Все это время Виноградов будет находиться, скорее всего, в следственном изоляторе №10 УФСИН России по Московской области в поселке Дзержинского города Можайска», – сказал Межериков.

В результате ДТП женщине раздробило тазовые кости, она проходит курс реабилитации и учится снова ходить. Ее дочь ушла с работы, чтобы ухаживать за мамой. На лечение они потратили около двух миллионов рублей.