РИАМО - 27 июл. Разворотный тоннель и новый надземный пешеходный переход на Калужском шоссе вблизи поселка Газопровод открыли в пятницу в Москве, ввод этих сооружений позволит улучшить транспортное обслуживание жителей прилегающих районов, говорится в сообщении пресс-службы мэра и правительства столицы.

«До конца года мы планируем завершить основные работы по реконструкции Калужского шоссе. Сегодня открываем очередные объекты – пешеходный переход и разворотный тоннель у поселка Газопровод», — сказал мэр Москвы Сергей Собянин.

По новому тоннелю можно выполнить разворот в сторону Москвы, а новый переход обеспечит пешеходам безопасное пересечение Калужского шоссе.

Ввод этих искусственных сооружений позволит значительно улучшить транспортное обслуживание жителей прилегающих районов (Газопровод, Коммунарка, Мамыри и другие), а также увеличит пропускную способность существующих боковых проездов Калужского шоссе на 20-25%.

«Калужское шоссе на участке от МКАД до ЦКАД (20-49 километры) является основной магистралью новых территорий города. До начала реконструкции шоссе имело две полосы движения в каждом направлении и не соответствовало требованиям комфорта и безопасности движения, предъявляемым к улично-дорожной сети города Москвы», — напоминается в сообщении.

Проект реконструкции предусматривает расширение Калужского шоссе до четырех-пяти полос движения в каждом направлении и организацию комфортного и безопасного движения личного и общественного транспорта.

В ходе реконструкции шоссе будут построены обходы населенных пунктов, что позволит улучшить экологическую обстановку и условия проживания местных жителей.

«По окончании реконструкции Калужское шоссе будет соответствовать параметрам магистральной улицы общегородского значения первого класса. Первый этап реконструкции магистрали, начавшийся в ноябре 2014 года, был завершен в мае 2017 года. Он охватил головной участок Калужского шоссе длиной 8,2 километра от существующего путепровода в районе ТЦ «Икея» до границ деревни Сосенки включительно», — уточняется в сообщении.

В рамках первого этапа построили 26 километров новых дорог, три моста через реку Сосенку, четыре эстакады, четыре тоннеля и семь пешеходных переходов.

Сейчас продолжаются работы по второму этапу реконструкции магистрали, в рамках которого будет построено и реконструировано 26,4 километра дорог.

В 2011-2018 годах в Москве построено и реконструировано (с учетом планов до конца 2018-го) порядка 815 километров дорог, 227 искусственных сооружений, 215 пешеходных переходов.

В 2019-2023 годах. планируется построить порядка 485 километров дорог и 100 искусственных сооружений. Крупнейшими проектами являются четыре новые хордовые магистрали: Северо-Западная хорда, Северо-Восточная хорда, Южная рокада, Юго-Восточная хорда.

Кроме того, в Московском регионе будет завершено строительство большей части Центральной кольцевой автомобильной дороги (339 километров).

За счет федерального бюджета в 2011-2023 годах в Московском регионе будет построено 660 километров вылетных магистралей и развязок. Таким образом, всего в 2011-2023 годах в Московском регионе будет построено 2,3 тысячи километров дорог, в том числе 1,3 тысячи километров в Москве, 339 километров ЦКАД, 660 километров федеральных трасс.