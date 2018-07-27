РИАМО - 27 июл. Управление Россельхознадзора по городу Москва, Московской и Тульской областям на основании жалобы об отравлении провело проверку рыбного ресторана «Erwin. РекаМореОкеан» в центре столицы, ресторан должен будет заплатить штраф в размере 100 тысяч рублей, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

В управление Россельхознадзора поступила жалоба жителя столицы об отравлении после посещения рыбного ресторана «Erwin. РекаМореОкеан», расположенного на Кутузовском проспекте в Москве. Данный ресторан входит в сеть заведений общественного питания, владельцем которой является ООО «ЭТРОГ». Информация о случае отравления была направлена в Генпрокуратуру РФ для согласования проведения проверки.

«В ходе проверки рыбного ресторана управлением выявлены нарушения технического регламента Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». В холодильной камере обнаружена продукция аквакультуры общим весом 46,25 килограмма, не имеющая ветеринарных сопроводительных документов, без идентификационных признаков (этикетка, маркировка)», – говорится в сообщении.

Отсутствие маркировки на продуктах не позволяет установить их производителя, дату выработки, страну происхождения и сроки годности. Такие продукты признаются некачественными и опасными, так как могут создать потенциальную угрозу здоровью человека. Они не подлежат реализации и должны быть утилизированы или уничтожены.

Обезличенную продукцию изъяли из оборота и поместили на хранение в изолированную камеру под контролем собственника. Также отобраны пробы и направлены в подведомственную лабораторию для исследований на соответствие качеству и безопасности.

В конце июля 2018 года постановлением управления ООО «ЭТРОГ» привлечено к административной ответственности по части 1 статьи 14.43 КоАП РФ, в размере 100 тысяч рублей, выдано предписание об устранении нарушений.