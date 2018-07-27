РИАМО - 27 июл. Три человека пострадали в дорожно-транспортном происшествии во дворе дома на 3-й Парковой улице в Москве 26 июля, полиция ищет виновника аварии, говорится в сообщении пресс-службы ГУ МВД России по столице.

Утром 26 июля во дворовой территории дома 50 по 3-й Парковой улице в столице произошло дорожно-транспортное происшествие. Водитель автомобиля Chrysler Voyager совершил наезд на двух пешеходов и скрылся с места ДТП, бросив автомобиль.

«В результате происшествия пострадали трое: пешеходы и пассажир автомобиля, которые для оказания помощи направлены в медицинские учреждения. Сотрудники ГИБДД выясняют причины и все обстоятельства ДТП. Полицейские установили личность водителя и проводят комплекс мероприятий, направленных на его задержание», - отмечается в сообщении.

По результатам проверки будет принято решение в соответствии с действующим законодательством.