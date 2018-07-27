РИАМО - 27 июл. В Москве на вылетных магистралях в пятницу ожидаются заторы по направлению в область, вызванные большим потоком дачников и дождями в разных районах города, водителей просят быть внимательными и осторожными, говорится в сообщении пресс-службы государственного казенного учреждения города Москвы «Центр организации дорожного движения» (ЦОДД).

«В канун выходных дней ожидается осложнение дорожной ситуации на вылетных магистралях по направлению в область во второй половине дня. Вечерний час пик будет значительно растянут во времени: затруднения начнутся около 15 часов и будут продолжаться до 21-22 часов вечера», - говорится в сообщении.

Также синоптики прогнозируют кратковременные дождевые осадки в разных районах города, что может привести к снижению скорости автомобильного потока и увеличению количества небольших ДТП.

«Основные заторы ожидаются на съездах с Садового кольца, ТТК и МКАД, а также на Рязанском, Ленинградском, Волгоградском и Мичуринском проспектах, Дмитровском, Щелковском, Ленинградском, Волоколамском шоссе и Люблинской улице», - говорится в сообщении.

ЦОДД просит водителей быть внимательными на дороге, соблюдать дистанцию и скоростной режим. Рекомендуется выезжать из города до 15 часов или после окончания вечернего часа пик, а в субботу – до 9 или после 15 часов.