РИАМО - 27 июл. С начала внедрения сервиса обработки вызовов от людей с нарушениями слуха и речи сурдопереводчики региональной системы-112 приняли более 320 вызовов, говорится в сообщении пресс-службы заместителя председателя правительства Московской области Дмитрия Пестова.

Возможность приема вызовов от людей с нарушениями слуха и речи в систему-112 была внедрена летом 2016 года. Вызовы обрабатываются круглосуточно – оператор-сурдопереводчик работает в каждой смене.

«Чаще всего люди с нарушениями слуха и речи обращаются в систему-112 за консультационной и медицинской помощью. При этом оператор-сурдопереводчик не только принимает вызов, но и является посредником между врачом и заявителем. Он помогает медработникам понять жалобы обратившегося, а заявителю разъясняет указания врача», - сказал Пестов.

По его словам, бывают случаи, когда операторы-сурдопереводчики удаленно помогают людям с нарушениями слуха и речи в общении с сотрудниками многофункциональных центров, банков и других организаций.

Люди с нарушениями слуха и речи могут обратиться в систему-112 с помощью Skype, набрав имя абонента «Help112mo». Для видеовызова можно использовать как стационарный компьютер или ноутбук, так и большинство современных планшетных компьютеров и смартфонов, оснащенных видеокамерой.

Также, заявители могут обратиться за помощью, отправив SMS на номер «112». В случае обращения по SMS оператор будет отвечать заявителю также посредством текстового сообщения.

Еще одно средство связи для вызова экстренных оперативных служб – мобильное приложение системы-112. Через него люди с нарушениями слуха и речи также могут обратиться за помощью.

Система-112 Московской области позволяет одномоментно вызвать на место происшествия сразу несколько экипажей экстренных служб – к примеру, скорую, полицию, пожарную охрану, спасателей МЧС, службу газа, что значительно сокращает время обработки вызовов. В ее структуре работает 3,6 тысячи специалистов.