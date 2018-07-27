РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) - 27 июл. Заместитель председателя правительства Московской области Дмитрий Пестов поручил администрации подмосковных Котельников пересмотреть схему закрепления территорий, передает корреспондент «РИАМО в Люберцах».

В пятницу Пестов совместно с временно исполняющим обязанности главы муниципалитета Андреем Булгаковым, представителями Госжилинспекции, Госадмтехнадзора и других ведомств провел инспекционный объезд Котельников. Сразу после этого в здании городской администрации прошло совещание, на котором подвели итоги объезда.